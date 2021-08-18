Угрозу цунами объявили в Вануату после землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Вануату. Сейчас в стране объявлена угроза цунами.

Эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии примерно 16 километров к северу от города Порт-Орли с населением 1951 человек. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Источник фото:earthquake.usgs.gov

Сначала сейсмологи оценили магнитуду в 7,1. Очаг залегал на глубине 91 километров. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже не зафиксировали.

Вануату — тихоокеанское государство в Меланезии. Республика расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Население страны составляет около 300 тысяч человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло 14 августа на Гаити. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где проживают 125 тысяч человек. Власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

Жертвами стихии, по последним данным, стали более 1940 человек. Более девяти тысяч пострадали. Полностью или частично были разрушены более 100 тысяч зданий. Спасатели продолжают разбирать обломки.