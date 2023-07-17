17 июля 2023, 01:30
Угрозу цунами объявили после сильного землетрясения у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами
Мощное землетрясение зафиксировали у берегов Аляски. Американские сейсмологи заявили, что его магнитуда составила 7,4. Данные опубликовали на сайте Геологической службы США.
Эпицентр подземных толчков находился в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине около девяти километров. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Реклама
Метеорологи США объявили угрозу цунами после подземных толчков, писало РИА «Новости». Санд — Пойнт — небольшое поселение, расположенное на территории округа Восточные Алеутские острова.
Предыдущее землетрясение тряхнуло Аляску в начале июля. Тогда мощность колебаний оценили в 4,7 балла. Очаг располагался рядом с крупнейшим на полуострове городом Анкоридж. Там проживает около 300 тысяч человек.
Землетрясения
Реклама
Реклама