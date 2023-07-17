Мир 17 июля 2023, 01:30 Угрозу цунами объявили после сильного землетрясения у берегов Аляски Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами Unsplash

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Мощное землетрясение зафиксировали у берегов Аляски. Американские сейсмологи заявили, что его магнитуда составила 7,4. Данные опубликовали на сайте Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков находился в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине около девяти километров. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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Метеорологи США объявили угрозу цунами после подземных толчков, писало РИА «Новости». Санд — Пойнт — небольшое поселение, расположенное на территории округа Восточные Алеутские острова.

Предыдущее землетрясение тряхнуло Аляску в начале июля. Тогда мощность колебаний оценили в 4,7 балла. Очаг располагался рядом с крупнейшим на полуострове городом Анкоридж. Там проживает около 300 тысяч человек.