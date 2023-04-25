Мир 25 апреля 2023, 15:24 Угрозу свободе увидели в Италии из-за специальной военной операции на Украине Премьер-министр Италии Меллони заявила об угрозе свободам страны из-за СВО на Украине РИА «Новости»

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Проводимая Россией специальная военная операция на Украине несет угрозу свободам Италии. Об этом в своей колонке, посвященной годовщине освобождения страны от фашизма написала премьер-министр Джорджа Мелони. Полный текст обращения политика опубликовала газета Corriere della Sera.

Премьер-министр отметила, что 25 апреля 1945 года стал переломным днем для Италии. Тогда страна полностью освободилась от фашистского режима и оккупации немецкими войсками. Но боевые действия не прекратились и переросли в гражданскую войну между сторонниками и противниками Муссолини.

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Выходом из кризиса стали долгие переговоры, направленные на принципы и правила либеральной демократии, которые прописали в новой Конституции. Проведенные шаги превратили Италию в одного из главных игроков европейской политики и интеграции.

По словам Мелони современный мир стал площадкой для противостояния автократических режимов и демократических стран, что ставит под угрозу существование международного порядка.

«В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без „если“ и „но“, <…> потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности», — написала итальянский премьер-министр.

В начале февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал работу над планом по дипломатическому урегулированию конфликта с Россией. Она подчеркнула, что направленная ВСУ военная помощь — это единственный способ привести противников за стол переговоров.