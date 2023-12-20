Мир 20 декабря 2023, 16:18 Угрозу существования Евросоюза увидели в победе России Глава евродипломатии Боррель: победа России безвозвратно испортит проект ЕС РИА «Новости»

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Победа России на Украине и продолжение военного конфликта в Газе поставят под угрозу существование Евросоюза. Поэтому сейчас основная задача не допустить такого развития событий. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Свой пост дипломат озаглавил словами «Европа в опасности».

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«Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим продолжающейся трагедии в Газе продолжаться, европейскому проекту может быть нанесен непоправимый ущерб. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — написал Боррель.

В ходе прошедшего на минувшей неделе саммита лидеры Евросоюза не смогли утвердить программу помощи Украине на 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Вето на решение наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что новое экстренное заседание для решения этого вопроса проведут в начале 2024 года.

Также главы государств и правительств европейских государств не смогли прийти к единому мнению о конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В итоговом заявлении заседания говорится, что стороны провели «углубленный стратегический диалог по Ближнему Востоку». Никаких выводов в коммюнике авторы не указали.