Мир 20 июня 2023, 12:53 Угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия сочли реальной Байден счел реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден счел реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Reuters.

«[Президент России Владимир] Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден группе доноров в штате Калифорния.

Реклама

Ранее Байден охарактеризовал решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии как «совершенно безответственное».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление американского лидера. По его словам, он «ляпнул ерунду, ничтоже сумняшеся».

Ранее американский телеканал Fox News показал выступление Байдена, обратив внимание, что глава государства подражает диктатору. Так журналисты прокомментировали преследование экс-главы Белого дома Дональда Трампа.