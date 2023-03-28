Эксклюзив 28 марта 2023, 13:20 Угрозу организации США цветных революций увидели в Белоруссии и Казахстане США уличили в подготовке цветных революций в соседних с Россией странах РИА «Новости»

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Отработавшие схему цветных революций по всему миру США сейчас активно продвигают свои идеи в соседних с Россией странах. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что американцы ежегодно устраивают разного рода волнения и цветные революции в разных точках планеты.

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«В Латинской Америке, в Африке, в Евразии — где угодно. И вот уже подбираются и к Белоруссии, и к Казахстану», — заявил Иванов.

Политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в комментарии «360» отметил, что цветные революции вписываются в концепцию управляемого хаоса, которые продвигают американские эксперты.

«Джин Шарп описал в своих знаменитых трудах методы раскачивания государственной системы, методы ненасильственных акций по свержению власти. Его методы сработали и в Сербии, и в Грузии, и в Кыргызстане, на Украине», — отметил политолог.

Мезюхо подчеркнул, что сейчас по учебникам Шарпа работают некоммерческие организации в Молдавии. Поэтому США всегда продвигали простую идею: разделяй и властвуй, чтобы сохранить свое положение гегемона. Но такие правила действовали в старой реальности. Сегодня мир начал движение к многополярной структуре.