Угрозу Лукашенко перекрыть газ прокомментировали в Германии

В Министерстве экономики Германии отреагировали на слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии газа по газопроводу «Ямал - Европа». В ведомстве отметили, что приняли к сведению позицию Минска и сожалеют о ней. Об этом написало РИА «Новости».

Несмотря на заявления Лукашенко, в Минэнерго уверены, что Россия сможет выполнять контракты на поставку газа как и раньше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что угрозы президент Белоруссии с Кремлем не согласовывал, сообщила Lenta.ru.

Ситуацию также прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, Европейский союз не позволит запугать себя угрозами из-за перекрытия газа.

Ранее Лукашенко сообщил, что если Европа примет новый пакет санкций в отношении белорусского режима, то Минск может пойти на крайние меры и перекрыть газ.