Мир 08 января 2023, 12:59 Угрозу ядерной войны увидели в попытках спасти ВСУ Экс-советник ЦРУ Рикардс: успех России на Украине может спровоцировать США на глупость Министерство обороны Украины

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Успех России на Украине может спровоцировать США на непоправимую глупость — применение ядерного оружия. Об этом предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

«Если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины, <…> ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — написал экс-советник ЦРУ.

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Он обратил внимание, что настрой американского лидера Джо Байдена не предполагает никаких уступок. Рикардс напомнил, что президент недавно заявил о намерении снабжать Украину оружием столько, сколько потребуется. Экс-советник ЦРУ заметил, что российский лидер Владимир Путин также не отступит.

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Автор статьи добавил, что сменившая тактику в зоне СВО Россия сейчас дальновидно выводит из строя украинскую энергетическую инфраструктуру и уничтожает западное вооружение. Но США уже потратили слишком много денег на Украину и не допустят победы ВС РФ, которая будет означать стратегическое поражение американцев.