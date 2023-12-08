Мир 08 декабря 2023, 19:51 Угрозу информационной безопасности увидели в сериале «Слово пацана» на Украине Минкультуры Украины потребовало бойкота сериала «Слово пацана»

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Украинцев призвали отказаться от просмотра российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», так как там распространяется пропаганда насилия. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство культуры страны.

В ведомстве подчеркнули, что сериал стал особенно популярен среди подростков, которые особо подвержены «российской пропаганде». Названия сериала авторы заявления не привели, но из содержания сообщения становится понятно, что речь идет именно о многосерийном фильме режиссера Жоры Крыжовникова.

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В Министерстве культуры Украины подчеркнули, что на цифровых платформах страны сериал недоступен, но зрители смотрят его через пиратские сайты или российские ресурсы. Такое поведение назвали незаконным.

«Для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно — подростков», — указали в ведомстве.

Чиновники потребовали от известных блогеров и лидеров общественного мнения отказаться от продвижения российского сериала и поддержать отечественных кинематографистов.

Снятый на основе документальной книги «Слово пацана: криминальный Татарстан 1970−2010-х» сериал уже вызвал бурные дискуссии в России. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила заявления в Следственный комитет и Роскомнадзор заявления с требованием провести экспертизу фильма.

В беседе с «360» она пояснила, что о полном закрытии доступа к проекту речи не идет. Но необходимо понять, как скорректировать закон, обязывающий площадки не показывать несовершеннолетним контент, имеющий маркировку «18+».

В защиту сериала выступил сенатор Владимир Евстифеев. Он подчеркнул, что посмотрел все доступные серии и призвал не реагировать остро на появление подобных произведений. Сенатор напомнил, что ранее такой же резонанс вызвал сериал «Бригада», но никто из зрителей не пошел по пути героев.