Мир 24 декабря 2023, 23:34 Угрозу гражданской войны увидели в усилении мобилизации на Украине Соскин: мобилизация на Украине закончится гражданской войной РИА «Новости»

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Решение украинских властей усилить мобилизацию приведет к стихийному сопротивлению простых людей, которое перерастет в гражданскую войну. Такой прогноз дал бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что без финансовой поддержки со стороны стран Запада власти прибегнут к девальвации национальной валюты, инфляция пойдет в рост, введут карточную систему.

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«Все события <…> будут влиять на начало гражданской войны на Украине: никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — заявил Соскин.

Он добавил, что на фоне развивающегося кризиса власти начали усиливать мобилизацию, в ходе которой намерены принудительно направлять на фронт не только мужчин, но и женщин. Терпеть такое отношение украинцы не станут и устроят бунт.

«Никакого контрнаступления, прорыва не будет. Более того, уже заканчиваются вооружения даже обычные», — подчеркнул спикер.

Полная демобилизация на Украине возможна только после окончания конфликта в стране. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров заявил в интервью местному телеканалу «Общественное».

«Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или его частично уволили», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции заявил, что командование ВСУ попросило его дополнительно призвать в войска от 450 до 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что это очень большое количество, поэтому пока он поставил это решение на паузу.

По его словам, сам процесс призыва обойдется в дополнительные 500 миллиардов гривен. В условиях дефицита бюджета деньги сначала надо найти. Также Зеленский подчеркнул, что необходимо решить вопрос с теми, кто уже два года стоит на охране рубежей государства.

На последний комментарий президента Украины ответил министр обороны Рустем Умеров. Он заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта. Но для тех, кто уже два года находится на передовой дадут выбор: уйти в отпуск или частично уволиться.