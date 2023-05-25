25 мая 2023, 13:32
Угрозу энергетической безопасности Турции увидели в газовом хабе
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу назвал газовый хаб риском для энергобезопасности
Создание в Турции газового хаба приведет к значительному увеличению энергетической зависимости от России. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Кемаль Кылычдароглу в эфире Youtube-канала Babala TV.
Он подчеркнул, что намерен сохранить партнерские отношения с Россией, от которой Турция получила помощь в организации нефтехимических и алюминиевых производств. Но увеличение зависимости в области энергетики может привести к печальным последствиям для страны.
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«Если сейчас Турция зависит от российской энергетики на 30-40%, то после создания газового хаба этот показатель увеличится до 70-80%. Это капитуляция и полный проигрыш», — заявил Кылычдароглу.
Кандидат в президенты Турции заявил, что для страны станет намного выгодней самостоятельно продавать странам Европы добытый газ Восточном Средиземноморье, минуя хаб и обеспечивая достаточную скидку для сохранения конкурентной цены.
С предложением создать газовый хаб в Турции президент России Владимир Путин выступил к октябре 2022 года. Он пояснил, что туда можно направить объемы из газопровода «Северный поток» для продажи сырья в страны Европы, если у них останется такая заинтересованность или третьи страны.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что газовый хаб начнет работать в течении года, а потенциальными покупателями станут 15 стран. По оценке руководителя ведомства пропускаемый объем газа через хаб составит около 40 миллиардов кубометров.
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