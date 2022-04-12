Угрозу экологии увидели в дрейфующих минах в Черном море

Унесенные штормом в Черное море украинские мины могут стать источником экологической катастрофы, если на такой снаряд наткнется нефтяной танкер. Таким мнением с Ura.ru поделился контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов.

Он пояснил, что водоизмещение современного грузового судна без груза начинается от 100 тысяч тонн. Поэтому можно себе представить сколько топлива он может перевозить и сколько его попадет в акваторию, если произойдет детонация мины.

Ситуацию с дрейфующими в Черном море минами Кириллов сравнил с обстановкой в Балтийском море после Великой Отечественной войны, когда в акватории осталось большое количество заложенных снарядов.

«Прогнозировали, что восточная Балтика будет закрыта на 20 лет по этой причине. Там, конечно, мины ставили более профессионально. <…> Но самоотверженным трудом моряков, в том числе и немцев заставили тралить, уже через три-четыре года Балтика стала и судоходна и для промысловых судов доступна», — рассказал он.

Контр-адмирал напомнил, что после военной операции США «Буря в пустыне» на разминирование Персидского залива ушло около трех месяцев. Но тогда для этого предприняли огромные усилия.

«Вообще минирование дело плохое. Оно подрывает экономику, создает угрозу. Мы привыкли на Черное море смотреть как на здравницу, а теперь там мины плавают», — отметил Кириллов.

Украинские военные установили в районе черноморского побережья закрепленные якорями морские мины. Но сильный шторм унес боеприпасы и отправил их в свободный дрейф. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева две мины обнаружили в проливе Босфор, а также в районе морской границы Турции и Болгарии.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что точного числа снарядов, которые находятся в свободном плавании в Черном море установить пока не удалось.