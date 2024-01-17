Мир 17 января 2024, 17:57 Угрозу для существования Украины увидели в финансовой поддержке США Карлсон: финансовая помощь со стороны США уничтожит Украину CNP / AdMedia / Global Look Press

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Финансирование ВСУ со стороны США поставит под угрозу само существование Украины. Об этом в эфире программы Tucker Carlson Uncensored заявил ведущий Такер Карлсон.

По его словам, в общей сложности нынешние власти США могут выкачать порядка 500 миллиардов долларов на поддержку киевского режима.

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«Думаю, что справедливо спросить: а что мы получим взамен? Лишь полностью стертую с лица Земли Украину ицелое поколение уничтоженных украинцев? Но самое главное — США, которые станут гораздо беднее и слабее», — сказал журналист.

Карлсон отметил, что представители Республиканской партии больше не ходят выделять деньги Украине, хотя раньше придерживались совсем иной позиции.

«Стало очевидно, что единственным результатом трат станут лишь разрушения и бессмысленные смерти», — добавил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленский пообещал, что страна продолжит финансировать ВСУ, несмотря на трудности в конгрессе.