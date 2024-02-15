Мир 15 февраля 2024, 14:30 Угрозу для поездок за рубеж увидели для объявленного Россией в розыск премьера Эстонии Генпрокурор Эстонии: есть риск выдачи России премьера Каллас одной из стран IMAGO / Eero Vabamagi / Global Look Press

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Объявленная в розыск МВД России премьер-министр Эстонии Кая Каллас столкнется с риском выдачи во время зарубежных поездок. Об этом в комментарии порталу Delfi заявил генеральный прокурор балтийской республики Андрес Пармас.

Он пояснил, что сейчас главу правительства Эстонии защищает международное дипломатическое право, которое гарантирует ее неприкосновенность. Но у России с рядом государств есть заключенные договоры об экстрадиции находящихся в розыске.

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«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — заявил Пармас.

Генеральный прокурор Эстонии добавил, что риски заграничных поездок для Каллас значительно возрастут, когда она оставит должность премьер-министра и станет частным лицом.

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря балтийской республики Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Карточки всех трех членов правительств появились в базе разыскиваемых лиц российского ведомства. По данным СМИ, уголовные дела завели после сноса памятников советским воинам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленные в розыск балтийские политики и чиновники несут ответственность за надругательство над исторической памятью и враждебные действия в адрес России.