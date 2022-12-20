20 декабря 2022, 20:03
Угрозу для НАТО увидели в сотрудничестве России и Китая
FT: постпред США в НАТО Смит заявила об угрозе для Альянса сотрудничества России и Китая
Россия и Китай продолжают обмен стратегиями, нацеленными на подрыв единства НАТО. Такое заявление в комментарии для газеты The Financial Times сделала постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит.
Она подчеркнула, что США прекрасно известно о целях России и Китая внести разлад между странами — союзниками по военному блоку. Эти попытки не остались без внимания, и США подготовят ответ.
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«Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по трансатлантическому альянсу», — заявила Смит.
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По ее словам, речь идет о разработанных стратегиях так называемых гибридных атак, которые касаются энергоносителей и кибербезопасности.
На просьбу журналистов прокомментировать сообщение, что США в последнее время начали склонять страны НАТО к ужесточению позиций по отношению к Китаю, Смит ответила, что речь в данном случае идет только об укреплении внутренних позиций Альянса.
Сотрудничество России и Китая необходимо для противостояния внешнему давлению. Об этом в начале декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что вместе страны достигнут качественного развития и помогут выстроить многополярную архитектуру международных связей.
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Китай
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