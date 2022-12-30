Мир 30 декабря 2022, 03:43 Угрозу для Грузии увидели в свободе Саакашвили Грузинский политик Кобахидзе: Саакашвили представляет угрозу для стабильности страны

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Нахождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на свободе несет в себе риски для стабильности страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Его слова передал телеканал «Имеди».

«Конечно же, нахождение Михаила Саакашвили на свободе содержит риски, однако, если такой вариант рассмотреть теоретически, мы так или иначе ответственны перед нашим обществом за то, чтобы не допустить беспорядки в этой стране ни в коем случае», — отметил политик.

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В организме Саакашвили ранее обнаружили тяжелые металлы. Однако власти Грузии полагают, что экс-президент симулирует и может сам нанести себе вред. Таким образом он пытается избежать тюремного заключения.

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Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года, его тут же арестовали и отправили в тюрьму Рустави. Он объявил голодовку, но из-за ухудшения состояния здоровья все же начал принимать пищу. В мае текущего года Саакашвили доставили в частную клинику в Тбилиси, где он находится и по сей день.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пригласил грузинского политика лечиться на Украине.