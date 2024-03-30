Мир 30 марта 2024, 14:01 Угрозу диверсий на Севморпути увидели в производимых Норвегией подводных дронах Эксперт Степанов: производимые Норвегией дроны могут угрожать Севморпути РИА «Новости»

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Подводные дроны, которые производят в Норвегии, могут использовать для диверсий и атак на объекты российской инфраструктуры в Арктике. В частности, чтобы парализовать логистику Северного морского пути, заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

Собеседник агентства также не исключил точечных атак на атомный ледокольный флот России, который сопровождает грузы.

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Он напомнил, что Норвегия считается передовым производителем автономных надводных и подводных систем. Многие разработки принадлежат фирме Kongsberg. В феврале компания получила контракт от ВМС США на производство подводного аппарата, который способен работать на глубине до шести тысяч метров.

В декабре 2023 года Госдеп США сообщил о расширении континентального шельфа в Беринговом море и Арктике. Российские власти заявили, что это произошло в одностороннем порядке, без разрешения от специальной комиссии.