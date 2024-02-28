Мир 28 февраля 2024, 20:19 Угрозу большой войны увидели в модернизации военной техники армии США NI: США приступили к модернизации боевой техники для войны с Россией и Китаем Викимедиа

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Армия США в рамках программы модернизации систем вооружения в прошлом году одобрила работу над 24 новейшими системами. В разработках учли опыт боевых действий на Украине и особое внимание уделили возможности крупномасштабных столкновений с Россией и Китаем. О трех новинках американской военной техники рассказало издание The National Interest.

На первое место авторы поставили легкую бронированную машину поддержки пехоты Booker M10. Она предназначена для наступательных боевых действий и освобождения территории для передвигающихся за ней сухопутных войск.

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В качестве оружия машину оснастили тремя пулеметами разного калибра, а также специальными огнестрельными системами для ведения боев в условиях городской застройки. По словам авторов материала, прицельный выстрел Booker M10 способен уничтожить даже танк.

Главной особенностью новинки стала возможность устанавливать на нее дополнительные модули в зависимости от хода ведения боевых действий. Пока Пентагон заключил с компанией General Dynamics Land Systems контракт на поставку 26 машин.

На втором месте расположилась бронированная машина пехоты XM30, которая должна заменить устаревшие M2 Bradley. Эта модель пока находится в стадии разработки, но производитель пообещал оснастить БМБ двумя пулеметами и противотанковыми ракетами с возможностью установки новых видов вооружения.

Третья модель также находится в стадии разработки и представляет собой сухопутный беспилотник, который получил название RCV-Light. Предполагается, что этот многофункциональный робот задействуют в разведке, для нанесения ударов по противнику и перехвата ракет при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

Первый прототип представят в августе 2024 года. На полное производство таких роботов компания выйдет к концу десятилетия.

В конце октября прошлого года Пентагон объявил о модернизации термоядерной бомбы B61. Новые боеприпасы заменят устаревшие В61−7, но останутся такими же мощными при более высоких показателях безопасности и точности.