Угрозой для Украины стали еще 32 российских актера

Украинский Минкульт включил еще 32 российских актера в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Черный список пополнили новыми именами по представлению СБУ, написала «Газета.ru».

Имена артистов, которые впали в немилость украинской власти, назвал сайт «Страна.ua». Среди них — актер Павел Богомолов, который играл в фильме «Солнцепек» про конфликт в Донбассе.

В перечень внесены Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Всего в обновленном списке теперь 258 артистов. СБУ считает их потенциально опасными.

В сентябре СБУ запретила рэперу Моргенштерну приезжать на Украину с концертами.