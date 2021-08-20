Угрожавший устроить взрыв в Вашингтоне оказался психически больным

Угрожавший устроить взрыв в центре Вашингтона Флойд Рэй Роузберри оказался психически больным. Мужчина выступил с антиправительственными лозунгами 19 августа рядом с библиотекой Конгресса.

После задержания 49-летнего американца выяснилось, что у мужчины шизофрения, а недавно умерла его мама, что могло повлиять на обострение заболевания. Об этом сообщил ABC News.

Ранее Флойд Рэй Роузберри подъехал на своем автомобиле к библиотеке Капитолия и заявил, что он готов взорвать здание. Сначала он вел прямую трансляцию из салона в Facebook, но очень скоро его страницу заблокировали. Мужчина заявил, что хочет поговорить с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в Афганистане. Роузберри добавил, что детонатор может среагировать на звук, если его решат застрелить. Полицейским пришлось оцепить район вокруг библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

Ранее четвертый полицейский в США покончил с собой после штурма Капитолия. Один из бывших полицейских отметил, что правоохранители должны были давать показания в суде по поводу этого события. То, что они решили покончить с собой именно сейчас, он считает странным.