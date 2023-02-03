Мир 03 февраля 2023, 16:06 Угрожавший убить Елизавету II в отместку за действия Британской империи в Индии признал вину The Independent: угрожавший Елизавете II признал вину по делу о госизмене Википедия

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Мужчина, который ворвался на территорию Виндзорского замка в 2021 году и угрожал убить королеву Великобритании Елизавету II, признал свою вину в суде. Ему вменили преступление по статье в рамках закона о государственной измене. Об этом сообщила газета The Independent.

Речь идет о 21-летнем Джасванте Синге Чаиле. Он 3 февраля выступил по видеосвязи перед судом Лондона, так как сам находился в психиатрической больнице. Молодой человек признал вину, приговор ему вынесут 31 марта.

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Полиция задержала Чаила в конце 2021 года, после того как он незаконно оказался на территории Виндзорского замка. Елизавета II вместе с семьей отмечала там Рождество.

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Известно, что у мужчины с собой был арбалет. Незадолго до проникновения в королевскую резиденцию он отправил друзьям видео, в котором заявил о намерении убить королеву.

Молодой человек объяснил, что таким образом собирается отомстить за произошедшую в 1919 году Амритсарскую бойню. Тогда колониальные войска Британской империи расстреляли демонстрантов в индийском Амритсаре.