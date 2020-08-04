Угрожавшего взрывом в центре Киева заподозрили в совершении теракта

Приезжему из Узбекистана, который грозился взорвать бомбу в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении в терроризме. Сейчас силовики решают вопрос об аресте мужчины.

«Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва», — говорится в сообщении прокуратуры столицы Украины.

Сотрудники надзорного ведомства уже направили в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте подозреваемого в терроризме.

Около полудня 3 августа в отделение Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева зашел уроженец Узбекистана Сухроб Каримов. Он заявил, что у него с собой бомба, и попросил вызвать полицию. Все работники банка вышли на улицу. Каримов оставил в качестве заложницы руководителя финансового учреждения.

Спустя несколько часов мужчину обезвредили. Никто не пострадал. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете. Медики поставили ему диагноз «олигофрения» в 10-летнем возрасте.