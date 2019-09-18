Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали

Пригрозивший взорвать киевский мост мужчина попал на видео Подробнее

На место происшествия приехали силовики, которые задержали киевлянина. Они посадили мужчину в автозак и увезли. Во время операции злоумышленник не сопротивлялся.

Как пишет NewsOne, перед задержанием к мосту прибыли спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Правоохранители полностью оцепили территорию вокруг моста и станции «Левобережная».

По словам главы Киевской государственной городской администрации Виталия Кличко, мужчина мог быть под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения. Перед задержанием у него видели некие провода, которые походили на взрывчатку. Кроме того, он выстрелил из ружья и сбил дрон.

Неизвестный мужчина 18 сентября выехал на автомобиле на метромост в Киеве. Он размахивал украинским флагом, открыл огонь из оружия и начал угрожать, что взорвет мост.

Сотрудники метро перекрыли движение поездов по Святошинско-Броварской линии, а к месту инцидента стали приезжать полицейские и спасатели. В результате никто не пострадал, но что послужило мотивом мужчины пока остается неизвестным.