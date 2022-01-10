Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали в США

Американская полиция задержала жителя Нью-Йорка, который неоднократно угрожал убить экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание New York Daily News.

По информации газеты, о намерении убить Трампа 72-летний Томас Велницки заявил в ходе допроса у полиции Капитолия в июле 2020 года. Он, в частности, пригрозил приобрести оружие и «уничтожить» Трампа, если тот проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. При этом в опубликованных федеральным судом нью-йоркского района Бруклин документах фамилия бывшего главы государства не фигурирует. Он указан как «лицо 1». О том, что речь идет именно о Трампе, изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Позднее, 4 января 2021 года, Велницки позвонил в отделение Секретной службы островал Лонг-Айленд и составил голосовые сообщения с угрозами убийства Трампа и еще 12 человек, в том числе поддержавших экс-президента конгрессменов и сенаторов. Угрозы не прекратились даже после того, как бывший президент покинул пост.

Предполагается, что первое заседание федерального суда Бруклина в отношении Велницки пройдет 10 января.

Ранее стала известна дата запуска новой социальной сети Дональда Трампа. Предполагается, что социальную сеть TRUTH Social запустят 21 февраля. Приложение разработали по инициативе бывшего американского лидера.