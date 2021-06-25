Угрожавшего прохожим ножом мужчину задержали в Риме

Размахивающего кухонным ножом мужчину задержали в Риме. Злоумышленник бросался на прохожих и угрожал им убийством на площади Святого Петра. Как сообщило издание Roma Today, хулигана задержал патруль местной полиции.

В ходе осмотра выяснилось, что задержанный прибыл из Франции. В районе Борго он кидался на прохожих с криками: «Я убью вас всех». Также он успел приставить нож к лицу женщины, которая отдыхала в кафе.

Задержанный проявлял все признаки психической нестабильности, поэтому полицейские передали его медикам для проведения экспертизы. В ходе досмотра в рюкзаке у задержанного правоохранители обнаружили восемь ножей.

Полиция завела уголовное дело за сопротивление правоохранителям, ношение опасных предметов и хулиганское поведение.