Угрожавшая Земле комета врезалась в Солнце

Комета, которая угрожала безопасности Земли, в итоге врезалась в Солнце. Об этом стало известно из данных обсерватории SOHO.

В этом научном заведении 7 августа зафиксировали столкновение большой кометы и Солнца.

Астрономы полагают, что это была часть огромного космического тела, которое распалось несколько столетий назад. В частности, подозрение упало на одну из околосолнечных комет Крейтса.

Ее случайно сфотографировал мексиканский астроном Хосе Бонилла аж в 1883 году. Позднее энтузиасты насчитали аж 447 фрагментов распавшейся ранее кометы.

На основе этих данных ученые смогли оценить расстояние, на которое осколки этого космического тела приблизились к Земле. Часть из них пролетела всего в 538 километрах от поверхности. Часть других комет — более чем в восьми тысячах километров. Размер осколков распавшегося космического тела составлял до 795 метров в поперечнике. Мощность наиболее крупного взрыва, который, к счастью, не произошел, ученные оценили в 3275 Тунгусских.

Ранее в интервью RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что еще не выявлены астероиды, которые могли бы представлять реальную угрозу Земле в обозримом будущем.