  • Угрожавшая Зеленскому активистка рассказала о способе победы над Россией

    06 ноября 2019, 21:59

    Кирилл Фролов

    Бывшая глава украинского добровольческого батальона «Марусины медведи» Маруся Зверобой рассказала, что, по ее мнению, нужно сделать, чтобы Украина смогла победить Россию. Об этом сообщил «Обозреватель».
    Угрожавшая Зеленскому активистка рассказала о способе победы над Россией

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    По словам активистки, победа возможна только при вхождении страны в НАТО. Для этого, по мнению Зверобой, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно сотрудничать с его предшественником Петром Порошенко.

    «Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса — будет тут стоять НАТО или не будет. Имею в виду, будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством», — сказала она.

    Экс-глава батальона считает, что Зеленскому «стоило бы пойти на сотрудничество и переговоры с Порошенко, а не враждовать с ним», потому что бывшему президенту удалось обозначить украинскую повестку в мире.

    «А сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу», — добавила Зверобой.

    В конце октября, после встречи Зеленского с добровольцами в городе Золотое на линии разграничения, Зверобой вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой провели стрим в Facebook, в котором раскритиковали президента.

    Зверобой грубо заявила, что военные желают смерти Зеленскому и «просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то».

    Маруся Зверобой — псевдоним Елены Самбул. Она активно участвовала в Евромайдане, затем была волонтером в Донбассе. Позднее присоединилась к запрещенному в России «Правому сектору», командовала батальоном Добровольческого украинского корпуса.

    Также она основала под Киевом центр военной подготовки «Марусин полигон».