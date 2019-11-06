Угрожавшая Зеленскому активистка рассказала о способе победы над Россией

Словацкое издание рассказало, как Украине вернуть Крым «в обход России» Подробнее

По словам активистки, победа возможна только при вхождении страны в НАТО. Для этого, по мнению Зверобой, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно сотрудничать с его предшественником Петром Порошенко.

«Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса — будет тут стоять НАТО или не будет. Имею в виду, будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством», — сказала она.

Экс-глава батальона считает, что Зеленскому «стоило бы пойти на сотрудничество и переговоры с Порошенко, а не враждовать с ним», потому что бывшему президенту удалось обозначить украинскую повестку в мире.

«А сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу», — добавила Зверобой.

В конце октября, после встречи Зеленского с добровольцами в городе Золотое на линии разграничения, Зверобой вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой провели стрим в Facebook, в котором раскритиковали президента.

Зверобой грубо заявила, что военные желают смерти Зеленскому и «просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то».

Маруся Зверобой — псевдоним Елены Самбул. Она активно участвовала в Евромайдане, затем была волонтером в Донбассе. Позднее присоединилась к запрещенному в России «Правому сектору», командовала батальоном Добровольческого украинского корпуса.

Также она основала под Киевом центр военной подготовки «Марусин полигон».