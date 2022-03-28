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    28 марта 2022, 17:07

    «Угрожали расстрелом». Житель Северодонецка — об издевательствах ВСУ на блокпосту

    Генпрокуратура ЛНР начала проверку по факту вымогательства у жителя Северодонецка

    Максим Зинкин

    Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики начала проверку по факту вымогательства и угроз со стороны украинских военных в адрес жителя Северодонецка. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Инна Семенова.

    В правоохранительные органы обратился местный житель и рассказал, что его на блокпосте остановили вооруженные люди в форме и с шевронами ВСУ. Они приказали мужчине отогнать транспортное средство и проследовать в служебное помещение за документами.

    «Там ему сообщили, что выезд из города без специального пропуска запрещен и предложили оформить пропуск на месте за две тысячи долларов. В случае отказа платить ВСУ пригрозили подкинуть мужчине в автомобиль рацию и оружие, после чего расстрелять, как диверсанта», — сообщила Семенова.

    Мужчина в итоге заплатит три тысячи долларов, так как опасался за свою жизнь.

    «По факту обращения генпрокуратурой ЛНР проводится проверка», — заключила Семенова.

    Утром 28 марта Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Новосадовое и Ивановка.