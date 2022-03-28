Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики начала проверку по факту вымогательства и угроз со стороны украинских военных в адрес жителя Северодонецка. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Инна Семенова.

В правоохранительные органы обратился местный житель и рассказал, что его на блокпосте остановили вооруженные люди в форме и с шевронами ВСУ. Они приказали мужчине отогнать транспортное средство и проследовать в служебное помещение за документами.

«Там ему сообщили, что выезд из города без специального пропуска запрещен и предложили оформить пропуск на месте за две тысячи долларов. В случае отказа платить ВСУ пригрозили подкинуть мужчине в автомобиль рацию и оружие, после чего расстрелять, как диверсанта», — сообщила Семенова.

Мужчина в итоге заплатит три тысячи долларов, так как опасался за свою жизнь.

«По факту обращения генпрокуратурой ЛНР проводится проверка», — заключила Семенова.

Утром 28 марта Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Новосадовое и Ивановка.