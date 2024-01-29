Мир 29 января 2024, 13:30 Угрожающих осадой Парижа фермеров решили сдерживать бронетехникой Появилось видео с бронетехникой для сдерживания фермеров во Франции Bruno Levesque / Global Look Press

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Власти Франции усилили работу правоохранителей на фоне угроз фермеров полностью заблокировать Париж. Для сдерживания протестующих задействовали даже бронетехнику. Кадры с ней появились в Telegram-канале РИА «Новости».

Участвующие в протестах фермеры ранее предупредили, что могут полностью блокировать столицу страны. В частности, они решили парализовать работу оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» Париж.

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Горожанам митингующие посоветовали работать удаленно, отметил РБК. В профсоюзе фермеров поясняли, что причиной выступлений стал ростом цен на дизельное топливо и падение доходов. Вызывают недовольство и сложные бюрократические процессы в отрасли.

Представитель профсоюза подчеркивал, что цель акции — заставить жителей столицы понять, что Париж далеко не самодостаточен, и горожанам нужны фермеры.