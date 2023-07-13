Мир 13 июля 2023, 04:29 Угрожающее Турции мощное землетрясение спрогнозировали ученые Сейсмолог Эйидоган: Турции грозит мощное землетрясение магнитудой выше 7 Unsplash

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Мощное землетрясение магнитудой выше 7 может произойти в регионе Мраморного моря в Стамбуле. Тряска ударит по экономике Турции, а последствия ощутит вся страна. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — сказал он.

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Как уточнил ученый, данные основываются на изучении истории землетрясений в регионе за последние 2000 лет. Также специалисты учли результаты геофизических и сейсмических исследований.

По словам Эйидогана, у экспертов нет цели напугать людей. Прогнозы делаются, чтобы местные жители и власти смогли подготовиться к подобной катастрофе. Профессор отметил, что людям свойственно быстро забывать такие вещи, поэтому о них стоит напоминать.