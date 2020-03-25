Угрожает ли миру хантавирус, зафиксированный в Китае? Комментарий врача

По его словам, вирус легко может распространиться между континентами. Но благодаря карантинным мерам, введенным из-за коронавируса, шансы этого значительно снижаются.

Также врач уточнил, что этот вирус передается через крыс и посоветовал быть осторожными при выборе домашних питомцев.