Угроза взрыва привела к вынужденной посадке самолета в Индии

Лайнер авиакомпании AirAsia вылетел из Калькутты и должен был направиться в Мумбаи, но вернулся в аэропорт. Причиной стала одна из пассажирок, которая грозилась взорвать самолет.

Как пишет газета Hindustan Times со ссылкой на полицию, вечером 11 января самолет вылетел из индийской Калькутты, но через 40 минут после взлета одна из женщин передала бортпроводнику записку. Пассажирка попросила передать ее пилоту и заявила, что может в любой момент взорвать самолет бомбами, которые закреплены у нее на теле.

Пилот лайнера сообщил о произошедшем диспетчерам и вернулся в обратно в город из-за угрозы взрыва. В аэропорту объявили о состоянии повышенной готовности и отбуксировали борт на специальную стоянку после посадки. Сотрудники полиции задержали женщину, а затем провели обыск на борту самолета.

«У нее на теле не было бомбы. Дальнейшее расследование продолжается. Она еще должна рассказать, почему создала угрозу взрыва бомбы, почему направлялась в Мумбаи и почему хотела, чтобы самолет вернулся в Калькутту», — отметил сотрудник полиции аэропорта.

Ранее экстренную посадку в аэропорту Антальи запрашивал российский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, пишет сайт «Дни.ру». По предварительной информации, лайнер экстренно сел из-за задымления, а во время приземления повредилась стойка шасси.