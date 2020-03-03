Угроза взлома нависла над миллионами смартфонов на Android

Хакеры нашли уязвимость в смартфонах на Android с процессорами компании MediaTek. Миллионы гаджетов теперь можно взломать в одночасье.

Скриптом, который может найти брешь в системе защиты смартфонов, поделился на форуме портала XDA-Developers один из хакеров. Он рассказал, что мог получить полный доступ к одному из таких смартфонов и личным данным пользователя девайса.

Эту уязвимость назвали MediaTek-su. Из-за нее доступ можно получить к любому устройству с такими процессорами, включая планшеты. В список попали такие гаджеты, как Sony Xperia L1 и L3, Realme 1, Xiaomi Redmi 6, Nokia 1, 1 Plus, 3 и 3.1 и другие.

Впервые об этой бреши заговорили еще год назад, однако скрипт по взлому в Сети появился только сейчас. Многие разработчики программного обеспечения уже обезопасили своих пользователей, однако на руках у людей до сих пор могут оставаться миллионы необновленных и непропатченных смартфонов.