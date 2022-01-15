Угроза цунами объявлена в Американском Самоа

После извержения вулкана на островах Тонга в Американском Самоа объявили угрозу цунами. Об этом сообщил сайт центра предупреждения о цунами США.

По данным РИА «Новости», ранее появилась информация в местных СМИ об извержении вулкана Хунга-Хаапай. После этого было предупреждение об угрозе ценами.

«На данный момент в Американском Самоа действует предупреждение о цунами… В настоящее время есть угроза опасных волн цунами, затопляющих низменные прибрежные районы», — говорится в сообщении.

Извержение подводного вулкана началось 14 января длилось более 12 часов. Подземные толчки магнитудой 4,0 были зафиксированы в районе извержения, а очаг располагался на глубине 33 километров, согласно данным Геологической службы США. Тонганские геологи добавили, что в пятницу наблюдали мощные взрывы на острове.