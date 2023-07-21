Мир 21 июля 2023, 12:33 Угроза социального конфликта возникла на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ Politico: недовольство среди солдат ВСУ может вызвать социальный конфликт на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины назрело недовольство, которое может вылиться в социальный конфликт. Об этом предупредил украинский военный медик Егор Фирсов, сообщило издание Politico.

Фельдшер сообщил, что главной проблемой ВСУ оказалась усталость солдат, причем не физическая, а умственная. Некоторые военнослужащие истощились эмоционально, поскольку находятся на линии фронта больше года, отметил Фирсов.

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По его словам, в рядах украинской армии нарастает разочарование и некоторые солдаты задаются вопросом, почему они сражаются, а другие соотечественники — нет.

Украинским властям нужно больше думать о справедливом распределении усилий, чтобы каждый вносил свой вклад, а не просто говорил о вере в ВСУ, заявил военный медик.

«В противном случае эта напряженность может впоследствии привести к социальному конфликту», — указал фельдшер.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинская армия несет огромные потери под Артемовском, но пытается их скрыть. Командному составу ВСУ на местах запретили уведомлять военкоматы о гибели военнослужащих, отметил Марочко.