Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Договора по открытому небу. В свою очередь, Россия заверила, что не будет уговаривать американскую сторону оставаться в рамках соглашения.

Ранее страны-участницы Договора по открытому небу провели онлайн-конференцию. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США вряд ли изменят решение выйти из договора. При этом начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Бушуев назвал итог переговоров двояким.

«С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода [из договора]», — привело его слова РИА «Новости».

Он отметил, что странам предложили обсуждать претензии в так называемой малой группе экспертов. В эту группу предложили войти и США.

«Поэтому, собственно говоря, главная идея — все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение», — заключил Бушуев.

В конце мая Трамп заявил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу. Такое решение он объяснил некими нарушениями со стороны России. Несмотря на это, в конце июня в Госдепе США сообщили о готовности сотрудничать в рамках договора.