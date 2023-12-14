Мир 14 декабря 2023, 11:35 Угонщику российского самолета на Украине продлили арест Украинский суд продлил арест экс-военному за неудачную попытку угона самолета РФ РИА «Новости»

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Киевский суд решил продлить арест бывшего военнослужащего ВСУ, который пытался в 2022 году угнать самолет ВКС России. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Бывший исполняющий обязанности командира будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля. Военнослужащего задержали в апреле 2023 года — его обвинили в госизмене и превышении должностных полномочий.

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Служба безопасности Украины в апреле отмечала, что из-за провальной попытки угона самолета военнослужащими ВСУ российские войска ударили по украинскому аэродрому Канатово. По версии следствия, из-за действий арестованного произошла утечка данных, благодаря которой ВС России нанесли удар по объекту украинской армии.

Ранее сахалинский суд приговорил дезертира к 13 годам тюрьмы. Мужчина сбежал из воинской части и попытался сменить документы. Арестованный таким образом планировал скрыть другое преступление, но его задержали при попытке заменить паспорт.