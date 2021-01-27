Уголовные дела возбудили на Байдена и Порошенко на Украине

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснил, что уголовные дела касаются якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Украины. Юрист назвал их возбуждение провокацией, которая нацелена на разрушение стратегического партнерства между Вашингтоном и Киевом. Он добавил, что за этими делами стоит депутат украинского парламента Андрей Деркач.