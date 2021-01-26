Уголовную ответственность за южнокорейские сериалы ввели в КНДР

Помимо прочего, речь идет о книгах, принадлежащих издательствам этого государства. Гражданам, которых заметили за чтением книг и просмотром кинокартин из Южной Кореи, грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пишет «Известия».

Помимо прочего, тем, кто распространяет и продает такой контент, грозит смертная казнь. За печать литературы на южнокорейском языке предусмотрено два года социальных работ.