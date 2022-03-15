Уголовную ответственность введут на Украине за сотрудничество с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса страны статьей «Коллаборационизм». Ее будут использовать за любое сотрудничество с РФ.

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован», — заявил заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина-24».

Корниенко, который входит в партию «Слуга народа», перечислил лица, которые могут попасть под уголовную статью. Речь идет про депутатов Рады, покинувших страну и занимавших непатриотичную позицию. Он уточнил, что сейчас вне Украины находятся более 20 народных депутатов.

По его мнению, за такие поступки его коллегам давать до 15 лет лишения свободы. Корниенко обратил внимание на то, что надо различать непатриотичных депутатов и тех, кто находится за границей в командировке.