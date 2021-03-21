Уголовное дело завели после взрыва петард у офиса Зеленского

Возбуждено уголовное дело в отношении националиста, забросавшего фаерами и петардами здание офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Информация опубликована на сайте Национальной полиции страны.

Конкретный круг подозреваемых в деле пока не определен. Однако правоохранители задержали на акции 25-летнего участника — жителя Винницкой области. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Следственный отдел Печерского управления Киева завел дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Протестная акция за освобождение бывшего главы одесской ячейки организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко прошла в Киеве 20 марта. К ней присоединились около трех тысяч человек. Радикалы облили краской главный вход в администрацию Зеленского, разбили стекла в двух дверях и табличку с надписью «Офис президента», а потом кинули в помещение фаер. По информации организаторов, пострадавших и задержанных нет, писало ИА Nation News.

Стерненко приговорен к семи годам лишения свободы за похищение человека и разбой 24 февраля. У него также конфисковали половину имущества в пользу государства. Стерненко похитил депутата Сергея Щербича в 2015 году в Одесской области. Политика избивали и требовали отказаться от депутатского мандата.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации