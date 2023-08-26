Мир 26 августа 2023, 18:30 Уголовное дело возбудили на Украине после столкновения самолетов, унесшего жизни трех пилотов Госбюро расследований Украины возбудило дело из-за столкновения двух L-39 Pxhere

Читать 360tv в

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ДБР разбирают ликвидацию авиакатастрофы военно-боевых самолетов L-39», — указало ведомство.

Реклама

Учебные самолеты столкнулись вблизи Житомира 25 августа 2023 года. Погибли три пилота Вооруженных сил Украины. Бюро выразило соболезнования семьям погибших военных, в ведомстве пообещали провести тщательную проверку по установлению причин трагедии.

Особое внимание уделят изучению технического состояния самолетов и соблюдению правил подготовки летчиков. В частности специалисты намерены изучить «черные ящики».

Следователи завели уголовное дело по статье за нарушение правил полетов или подготовки к ним. Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

Ранее два самолета колумбийских ВВС столкнулись во время выполнении учебного задания в районе авиабазы в департаменте Мета. При крушении погиб подполковник Марио Эспиноса.