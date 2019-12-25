Уголовное дело завели на Украине после прибытия первого поезда в Крым

Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за прибытия в Севастополь первого поезда из Санкт-Петербурга. Причиной назвали незаконное пересечение границы страны.

«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией „Гранд-Экспресс“, организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург — Севастополь», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования проверят законность действий компании-перевозчика, а также законность запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

«Поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — заявили в ведомстве.

Железнодорожную часть Крымского моста открыли 23 декабря. В тот же день с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый поезд в Крым. Он проехал по мосту ночью 25 числа и утром прибыл в Севастополь. Второй фирменный состав «Таврия» выехал в Крым из Москвы вечером 24 декабря.