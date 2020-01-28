Уголовное дело завели из-за «советской, нацистской символики» в украинском ресторане
На ресторан в Черниговской области Украины завели уголовное дело из-за советской символики и портретов коммунистических вождей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции страны.
По данным газеты «Взгляд», дело возбуждено по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики», которая действует на Украине с 2015 года. Наказание предполагает до пяти лет лишения свободы.