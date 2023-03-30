Мир 30 марта 2023, 18:10 Уголовное дело завели из-за препятствования деятельности журналистов в Киево-Печерской лавре Полиция Киева возбудила дело из-за препятствования работы журналистов в Лавре РИА «Новости»

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Киевская полиция завела уголовное дело из-за того, что деятельности журналистов якобы препятствуют в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели начали уголовное производство», — отметили правоохранители.

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В ведомстве пояснили, что днем 30 марта на территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт с участием представителей СМИ.

В Печерское управление полиции обратились журналисты. По их словам, во время съемки сюжета один из священников Лавры «повредил оборудование оператора».

Сейчас полицейские устанавливаю детали происшествия. По статье о препятствовании деятельности журналистов нарушителям грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов горожан, арест сроком до полугода или заключение до трех лет.

В четверг, 30 марта, силовики киевского режима подогнали автозаки к стенам Лавры. Правоохранители зашли с автоматами на территорию монастыря. Монахи обители ударили в набат, они попросили прийти им на помощь.