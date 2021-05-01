Уголовное дело завели из-за марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве

Правоохранители Украины возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в Киеве. Об этом сообщили на сайте столичной полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметило РИА ФАН.

Кроме того, полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» в отношении мужчины за использование нацистского приветствия. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 36-летний житель Киевской области.

«Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения», — заявили в полиции.

Украинские националисты провели 28 апреля первый марш в центре Киева. Они приурочили мероприятие к годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. К маршу присоединились около 100 человек. До этого шествия проводились только во Львове. МИД Украины раскритиковал участников шествия из-за лозунгов, прославляющих войска «Ваффен-СС» в стране, написало ИА Nation News. Накануне администрация президента Украины Владимира Зеленского также осудила марш в честь эсэсовской дивизии и призвала полицию подключиться к этому вопросу.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943-го во Львове и просуществовала до лета следующего года. Тогда Красная армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило данное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.