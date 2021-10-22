Уголовное дело возбудили в Латвии в связи с публикацией об «умирающих русских»

Общественная активистка и помощница депутата латвийского Сейма Селма Левренце опубликовала в Twitter пост о пользе «умирающих русских». В связи с этой публикацией был возбужден уголовный процесс. Об этом написала «Политика сегодня».

«Чем больше умрет русскоязычных, тем лучше для латышского языка», — говорится в сообщении Левренце.

На это высказывание отреагировала депутат Сейма Карина Спруде. Она написала заявление на Левренце в полицию и Службу госбезопасности Латвии. Госполиция Латвии начала уголовный процесс из-за возможного разжигания ненависти к русскоязычным жителям страны.

Левренце объяснила, что ее слова были направлены националистам и правительству Латвии, которое решило не сообщать гражданам о ситуации с коронавирусом на русском языке.

«Совершенно ясно, что я не имею в виду буквально, тем более, что я — человек, который выступает за равенство между всеми национальностями в Латвии, а также за право голосовать за неграждан на местных выборах», — пояснила она.