Уголовное дело возбудили после взрыва в украинской больнице

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва в больнице украинского города Черновцы. В результате один пациент погиб, еще один попал в реанимацию.

Взрыв произошел в отделении для больных с коронавирусом. В этот момент в палате находились четверо больных. В результате погиб 76-летний мужчина. Еще один пациент 77 лет получил 75% ожогов тела и находится в реанимации. Остальные не пострадали, они дают показания полиции.

«Возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов», — сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Расследуется дело о нарушении требований пожарной безопасности. Назначены экспертизы для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти пациента.

Глава департамента здравоохранения Черновцов Олег Черный сообщил, что причиной возгорания не был взрыв кислородного баллона или неполадки с электропроводкой. Государственная служба по ЧС заявила, что взрыв произошел из-за «вспышки кислородной трубы». Были эвакуированы 20 человек.