Уголовное дело возбудили после пожара в Чернобыльской зоне

По данным информагентства, пламя вспыхнуло в минувшую субботу. В 70 километрах от Чернобыльской АЭС загорелась сухая трава. Для тушения огня пришлось использовать авиацию и спецтехнику. Пожарные сбросили на открытый огонь около 50 тонн воды.

«По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие», — обозначили в ведомстве.