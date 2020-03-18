Уголовное дело возбудили после нападения радикалов на посольство РФ в Киеве

14 марта украинские радикалы атаковали российское посольство в Киеве. Они надругались над флагом России и обстреляли здание. СК РФ возбудил уголовное дело.

Националисты напали на посольство 14 марта. Национальная полиция Украины заявила, что во время марша якобы никаких нарушений не было и стражи порядка со своей задачей справились.

«Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания СК РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 360 и статье 329 УК РФ «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой» и «Надругательство над государственным флагом Российской Федерации».

Радикалы напали на посольство в ходе акции протеста, которая была посвящена новым Минским договоренностям. В ней приняли участие около 200 человек. Митингующие настаивали на отставке президента Владимира Зеленского и требовали ни о чем не договариваться с Россией.